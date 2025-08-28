Mãe deixa recém-nascido com irmão por 1 minuto e fica em choque com o que vê na câmera

(Foto: Reprodução) – Um vídeo em que um menino aparece pegando o irmão recém-nascido no colo enquanto a mãe estava fora da sala viralizou nas redes sociais e já ultrapassou 22,4 milhões de visualizações.

O caso aconteceu há mais de um ano, mas voltou a repercutir depois que a mãe, identificada como

Em entrevista à Newsweek, Glatfelter contou que havia saído rapidamente para usar o banheiro, quando o filho mais velho aproveitou a oportunidade para tirar o bebê do balanço onde estava preso com segurança. Ao retornar e perceber a cena, ela imediatamente revisou as imagens para garantir que o bebê não tivesse se machucado.

A reação da mãe, segundo ela mesma, foi de desespero. “Eu chorei. Me senti tão culpada que nosso bebê pudesse ter se machucado e me culpei tanto por aquilo ter acontecido”, relembra.

O episódio, no entanto, serviu de aprendizado para a família. Os pais aproveitaram a situação para conversar com o filho mais velho e explicar por que ele não poderia pegar o irmãozinho sem ajuda. “Deixamos claro que estávamos orgulhosos de sua gentileza, mas explicamos por que isso era perigoso. Desde então, ele não tentou mais fazer isso sozinho”, afirmou.

Nos comentários do vídeo, muitos pais relataram situações parecidas. “Minha irmã fez isso comigo quando eu era bebê, só que me tirou do berço e me colocou em uma toalha de praia com um guarda-chuva sobre mim na sala de estar”, escreveu um usuário. Outro comentou: “É perigoso? Claro. É incomum? De jeito nenhum. Felizmente, crianças pequenas não têm a capacidade de machucar alguém intencionalmente”.

Apesar das inúmeras mensagens de apoio, Glatfelter também recebeu críticas de quem a acusou de negligência. “Alguns usuários me humilharam como mãe, mas a maioria das reações foram positivas”, disse.

Hoje, passado o susto, ela garante que consegue ver a situação com mais leveza: “É, definitivamente, um vídeo que vou salvar para assistir quando eles forem mais velhos”.

VEJA O VÍDEO:

