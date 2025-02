Mãe denuncia falta de inclusão escolar para filho autista em Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | A influenciadora Tayana Brito denunciou a falta de inclusão escolar para seu filho autista em uma escola do município. Segundo Tayana, no primeiro dia de aula, ao perguntar à direção sobre a mediadora, profissional garantido por lei para auxiliar alunos com necessidades especiais, recebeu uma resposta negativa e teria sido tratada com desrespeito.

A influenciadora Tayana Brito, conhecida por compartilhar a rotina de uma mãe atípica nas redes sociais, denunciou a falta de inclusão escolar para seu filho autista em uma escola de Itaituba, sudoeste do Pará. Segundo Tayana, no primeiro dia de aula, ao perguntar à direção sobre a mediadora, profissional garantido por lei para auxiliar alunos com necessidades especiais, recebeu uma resposta negativa e teria sido tratada com desrespeito.

De acordo com o relato, o diretor da escola afirmou que não havia mediadora disponível e que “não poderia fazer nada”, acrescentando que a criança não poderia permanecer na instituição sem esse suporte. Ao solicitar uma declaração formal sobre a situação, Tayana afirma que teve o pedido negado e ainda teria sido chamada de “mãe ridícula” por insistir no direito do filho.

A influenciadora publicou um vídeo denunciando o caso e fazendo um apelo ao prefeito de Itaituba, Nicodemos Aguiar, para que avalie a capacitação dos profissionais responsáveis pela inclusão escolar no município. Em sua publicação, Tayana destacou a necessidade de profissionais preparados para lidar com crianças atípicas e garantir que a legislação de educação inclusiva seja cumprida.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2025/11:11:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com