Mãe denuncia professor por assédio contra filho e fala de omissão da escola e da SEMED, em Itaituba (PA)

Uma mãe usou as redes sociais para denunciar um suposto caso de assédio envolvendo um professor de educação física de uma escola municipal de Itaituba. Segundo o relato, o professor teria assediado seu filho, pedindo fotos íntimas em troca de transferências via Pix.

De acordo com a mãe, ao tomar conhecimento da situação, procurou imediatamente a direção da escola para relatar o ocorrido. No entanto, afirmou que a instituição não tomou nenhuma providência. Em seguida, ela também buscou atendimento na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), mas relatou que, novamente, nenhuma ação foi tomada.

A denunciante explicou ainda que, como não recebeu o nome completo do professor, não conseguiu registrar um boletim de ocorrência. Diante da falta de resposta das autoridades educacionais, ela decidiu tornar o caso público através da internet, como forma de cobrar providências e evitar que outras famílias passem pela mesma situação.

Veja vídeo:

