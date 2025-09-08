Mãe desfere pedrada na cabeça do filho após receber tapa, em Santarém (PA)

Foto: Blog do Siki | Um jovem identificado como Everton Guerreiro, levou uma pedrada da própria mãe após desferir um tapa nela.

O caso aconteceu por volta das 20h45 da noite de domingo (7), na Avenida São Nicolau, no bairro Aeroporto Velho, em Santarém.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a mãe afirmou que a troca de agressões ocorreu devido o filho não querer ir para casa. Os dois estavam juntos consumindo bebida alcoólica.

Após ser atingido pela pedrada na região da cabeça, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros. Ele passa bem.

A Polícia Militar também esteve no local realizando diligências.

VEJA VÍDEO:

