Mãe do único sobrevivente de acidente em estrada no Pará relata momento de desespero do filho: ‘Ele acordou com o primo pedindo ajuda’

À esquerda, Marlon Palheta, de 11 anos, único sobrevivente do acidente; à direita, Julielma Oliveira, Paulo Oliveira e o filho do casal, Pietro Oliveira. — Foto: Arquivo pessoal

Marlon Abraão Palheta Pereira, de 11 anos, foi o único sobrevivente do acidente que matou três pessoas da mesma família. Menino era muito próximo da tia, uma das pessoas que morreram na tragédia.

Marlon Abraão Palheta Pereira, de 11 anos, foi o único sobrevivente do grave acidente registrado na quinta-feira (12) na zona rural de Nova Timboteua, nordeste do Pará. Ele estava no carro com três familiares, que morreram na tragédia.

Entre os que morreram estavam a tia de Marlon, Julielma Alves Oliveira, o esposo dela, Paulo Roberto Oliveira, e o filho do casal, Pietro Oliveira. O veículo em que a família estava capotou na PA-324 após passar por uma poça d’água e caiu em uma vala às margens da rodovia.

Em entrevista ao g1, a mãe de Marlon, Adriana Santana Palheta, disse que o filho dormia no momento do acidente e acordou com o primo pedindo ajuda.

“Ele contou que ainda tentou tirar o primo de dentro do carro, o primo não sabia nadar, ele tentou salvá-lo mas não conseguiu”, relata.

Apesar da gravidade do acidente, Adriana também disse que Marlon não teve ferimentos e não precisou ser levado ao hospital. E revelou ainda, que o garoto era muito apegado a tia Julielma. “Ele era muito próximo da tia. Todo final de semana dormia na casa dela. Eles tinham uma ligação muito forte. Ele sente muito”, relembra.

Para tentar amenizar a dor da perda, Marlon tem encontrado algum alívio no futebol, uma de suas paixões. Ele treina na Tuna Luso Brasileira, em Belém.

“No momento, o que tem ajudado ele a seguir é o futebol. Não é que ele peça muito pra ir ao treino, mas quando eu pergunto se ele quer ir pra outro lugar, ele diz que não, que prefere o futebol porque lembra menos das coisas”, contou a mãe.

A tragédia ocorreu por volta das 15h30, no km 27 da rodovia PA-324, na altura da Vila Samauma. Após o acidente, Marlon foi levado à delegacia de Nova Timboteua, onde recebeu acompanhamento psicológico e do Conselho Tutelar.

Muito emocionada, Adriana agradece pela vida do filho e lembra com carinho da relação com Julielma.

“Meu coração está muito angustiado, mas agradeço a Deus pelo grande livramento. Meu filho é um guerreiro. Ele me disse: ‘Mamãe, naquela hora, eu orei tanto a Deus’. Estamos com o coração partido porque perdemos uma família que amávamos muito. Ela (Julielma) sempre me dizia: ‘Irmã, deixa comigo. Eu vou cuidar do Abraãozinho’. Chamava ele assim, com tanto carinho. E ela cuidou mesmo, cuidou tanto, que me entregou ele vivo. Nosso coração está muito apertado, muito triste, mas creio em Deus que isso vai passar. Vai ficar só a lembrança e a saudade”, disse emocionada.

O acidente comoveu moradores da região e está sendo investigado pela delegacia de Nova Timboteua. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações.

Fonte: Thaís Neves, g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/06/2025/16:03:29

