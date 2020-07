Mãe e companheira são presas suspeitas de matar recém-nascido em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O bebê, identificado como A.G.S.N, foi encontrado sem vida e com manchas no corpo, similares a hematomas nas costas, coxa e pé. O Centro de Perícias Científicas foi acionado para realizar os trabalhos periciais no apartamento.

De acordo com a Polícia Civil, agentes foram pela manhã até o apartamento das suspeitas, localizado em um condomínio, e constataram que o apartamento havia sido recentemente lavado, com poças de água e utensílios domésticos quebrados.

Mãe e companheira foram presas suspeitas de matar filho recém-nascido em Parauapebas, sudeste do estado, nesta segunda-feira (29). Segundo a mãe, o recém-nascido dormiu com ela e mais duas crianças e pela manhã, o bebê já foi encontrado sem vida.

(Foto:Reprodução) – O bebê foi encontrado com manchas no corpo, similares a hematomas, nas costas, coxa e pé.

You May Also Like