Mãe é conduzida à delegacia após deixar filha de 6 anos sozinha em casa, no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | Criança foi encontrada chorando na janela durante a madrugada no Núcleo Morada Nova

Uma mulher foi conduzida pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (16) após deixar a filha de 6 anos sozinha em casa, no Núcleo Morada Nova, em Marabá, sudeste do Pará. O caso ocorreu por volta de 3h35, na Rua Matrichã, quando uma denúncia anônima levou uma guarnição do 4º Batalhão da PM até o local.

Ao chegarem, os policiais confirmaram a situação: a criança estava chorando na janela da residência e chamava pela mãe. A equipe permaneceu do lado de fora tentando acalmar a menina até que, cerca de 30 minutos depois, a mãe chegou acompanhada de uma amiga. A mulher relatou que havia saído por volta das 23h do dia anterior para consumir bebidas alcoólicas em um bar, deixando a filha dormindo sozinha.

Segundo os policiais, a mãe apresentava sinais de embriaguez, como forte odor etílico, assim como a amiga que a acompanhava. Diante da gravidade da situação, a mulher foi conduzida à Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente (Deaca), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...