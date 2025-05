Mãe e filha morrem e outras três pessoas ficam feridas após carro capotar na BR-163 em MT

Luzia de Campos Rodrigues, de 58 anos, e Erica Kamile de Campos Rodrigues, de 15 anos, morreram no acidente. — Foto: Reprodução.

Motorista do outro veículo em que o carro das vítimas bateu sobreviveu, mas não estava no local. Polícia investiga as causas do acidente.

Mãe e filha morreram em um acidente de trânsito na BR-163, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, na noite desse domingo (11). As vítimas foram identificadas como Luzia de Campos Rodrigues, de 58 anos, e Erica Kamile de Campos Rodrigues, de 15 anos.

De acordo com a Nova Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho, o carro em que as duas estavam bateu em outro veículo e capotou logo em seguida.

Outros três ocupantes do veículo em que estava mãe e filha, incluindo o motorista, foram socorridos com ferimentos e encaminhados ao Hospital Regional de Sinop. O atual estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que alguns dos passageiros estavam sem cinto de segurança.

Segundo a Nova Rota, o motorista do outro veículo envolvido no acidente não estava no local no momento em que equipes de resgate chegaram e não foi localizado. A Polícia Civil investiga a dinâmica do acidente.

