Mãe e filho de 13 anos são aprovados juntos em vestibular de medicina

Foto: Reprodução | Um feito raro e emocionante marcou o resultado do vestibular de medicina de uma faculdade particular em Campo Grande (MS). Confira.

Um feito raro e emocionante marcou o resultado do vestibular de medicina de uma faculdade particular em Campo Grande (MS): mãe e filho foram aprovados juntos para o curso. Lilian Pereira, de 45 anos, e o filho Arthur Rodrigues, de apenas 13, passaram no mesmo processo seletivo e agora vão dividir não só a casa, mas também a sala de aula.

A história ganhou destaque pela diferença de idade e pela dedicação da dupla. Segundo Lilian, que já é formada em Enfermagem, a motivação para tentar medicina surgiu ao acompanhar o desempenho do filho nos estudos. “Eu pensava: ‘Se ele conseguir passar, eu também preciso tentar’. E deu certo”, comemorou.

Arthur sempre foi um aluno acima da média. Com QI elevado, ele já havia acelerado etapas da vida escolar e, mesmo tão jovem, encarou com seriedade o desafio do vestibular. Aprovado com louvor, ele diz que não se incomoda com a diferença de idade entre os colegas. “Acho até melhor estudar com pessoas mais velhas. São mais focadas”, contou.

Agora, mãe e filho se preparam para uma nova rotina acadêmica juntos, unidos pelo sonho comum de se tornarem médicos. “Vamos seguir um apoiando o outro”, garantem.

Fonte: Diário do Pará

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

