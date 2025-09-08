Mãe e filho morrem após se afogarem em tanque de peixes em Tailândia (PA)

A imagem em destaque mostra as vítimas do incidente. (Foto: Reprodução | Portal Tailândia)

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado para atender à ocorrência, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos

Mirian Araújo Costa e o filho dela, Heitor Costa, de apenas 3 anos, morreram afogados em um tanque de peixes no último domingo (7/9), em Tailândia, no nordeste do Pará. O caso ocorreu em um sítio localizado na vila do INCRA.

Conforme o Portal Tailândia, o menino caiu dentro do tanque e a mãe, ao perceber a situação, tentou resgatá-lo. Porém, os dois acabaram se afogando.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado para atender à ocorrência, mas a genitora e o filho não resistiram.

O velório ocorre nesta segunda-feira (8/9), no bairro Jardim Primavera, onde familiares e amigos prestam as últimas homenagens.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.

