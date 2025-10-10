Mãe e filho são alvos de operação por suspeita de abuso contra criança,no sudeste do Pará

Foto: Reprodução | De acordo com informações da polícia, o relato indicava que uma mulher estaria explorando sexualmente a própria filha, uma criança de três anos de idade.

Junto à denúncia, foram entregues materiais audiovisuais que mostravam cenas de abuso

A Polícia Civil do Pará realizou, na manhã desta quinta-feira (9), uma operação no complexo Cidade Nova, em Marabá, para dar cumprimento a dois mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre estupro de vulnerável. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente (DEACA).

Os mandados foram executados em uma residência e em um comércio pertencentes a uma mesma família, investigada após o recebimento de uma denúncia anônima. De acordo com informações da polícia, o relato indicava que uma mulher estaria explorando sexualmente a própria filha, uma criança de três anos de idade. Junto à denúncia, foram entregues materiais audiovisuais que mostravam cenas de abuso, ainda que sem a identificação direta da vítima.

Durante a apuração, os investigadores identificaram que os arquivos teriam sido compartilhados a partir de um número de telefone registrado em nome da suspeita. A análise preliminar também revelou a presença do filho da mulher, que mora no mesmo imóvel e possui antecedentes por violência doméstica. As evidências levantadas indicam a possibilidade de que o material tenha sido produzido ou distribuído por um homem se passando por mulher, o que levou à inclusão do filho entre os principais alvos da investigação.

Após a concessão judicial dos mandados solicitados pela DEACA e pelo Ministério Público do Pará, as equipes cumpriram as ordens e apreenderam dois aparelhos celulares. Os dispositivos serão periciados para coleta de provas que possam esclarecer a autoria e a participação de cada envolvido. A Polícia Civil informou que o inquérito segue em andamento até a completa elucidação do caso.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/15:16:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...