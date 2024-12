Mãe e filho são mortos a tiros dentro de carro em Ananindeua | PA

Foto: Adriano Nascimento/ O Liberal | O crime ocorreu na travessa São Paulo próximo da rua Belém, no bairro do Distrito Industrial.

Cleiber das Neves Soares, 51 anos, e Wenison das Neves Soares, 29 anos, mãe e filho, foram mortos com vários tiros na manhã desta sexta-feira (27), em Ananindeua, na Grande Belém. O crime ocorreu na travessa São Paulo, próximo da rua Belém, no bairro do Distrito Industrial. Dois homens em uma motocicleta são suspeitos de executar as vítimas, que estavam dentro de um carro.No local, os peritos não conseguiram precisar quantos tiros atingiram mãe e filho. Mas havia 12 perfurações nas laterais e nos vidros do veículo. Também na cena do crime, a Polícia não deu informações sobre o duplo homicídio.

Testemunhas relataram que as vítimas no carro vinham sendo perseguidas. Eles tentaram fugir, mas acabaram perdendo o controle do veículo. Ainda não se sabe se as vítimas perderam o controle do veículo por causa dos tiros, ou se os criminosos alcançaram as vítimas após o acidente.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local, para isolar a área até a chegada da Polícia Científica, responsável pela análise e remoção dos corpos. A Polícia Civil dará início às investigações, com objetivo de identificar e prender os criminosos, bem como esclarecer a motivação para os assassinatos.

A reportagem do Grupo Liberal conseguiu apurar que Wenison já tinha antecedentes criminais. Em 2016, ele foi preso por tráfico de drogas e liberado na audiência de custódia. Somente as apurações da PC poderão confirmar se o duplo homicídio tem ligação com esse fato.

Procurada, a Polícia Civil informou que a delegacia do Distrito Industrial apura as mortes de Wenison das Neves Soares e de sua mãe Cleiber das Neves. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/12/2024/17:34:27

