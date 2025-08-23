Mãe é morta a facadas em Manaus; filha de 12 anos teria planejado crime

Vítima, Francisca Alves Praia, de 48 anos | Foto: Reprodução / Redes sociais

Uma adolescente de 12 anos foi apreendida em Manaus (AM), suspeita de arquitetar o assassinato da própria mãe, Francisca Alves Praia, de 48 anos. O crime aconteceu no último domingo (17), no bairro Monte das Oliveiras, e chocou os investigadores pela frieza com que a menor reagiu após o homicídio.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a menina acreditava que a mãe guardava em casa cerca de R$ 17 mil. Para executar o plano, ela teria contado com a ajuda do namorado, Renato da Costa, de 25 anos.

Ainda segundo as investigações, Renato invadiu a residência de Francisca, mas ao não encontrar o dinheiro, desferiu pelo menos sete facadas contra a vítima, que era deficiente física e não possuía uma das pernas. Francisca não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, o suspeito levou alguns objetos da casa, incluindo um botijão de gás, sendo preso em flagrante. Já a menina permaneceu próxima ao local do assassinato, sentada em uma cadeira de balanço e mexendo no celular, enquanto a perícia era realizada, atitude que chamou a atenção da polícia pela aparente frieza.

A adolescente foi apreendida e encaminhada às autoridades competentes, devendo responder conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Fonte: Metrópoles/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/08/2025/08:58:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...