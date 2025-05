Mãe é morta a pauladas por namorado na frente da filha; em Sinop (MT)

Crime ocorreu em uma casa do Bairro Jardim Ipiranga, em Sinop (MT) — Foto: Idemar Marcatto

Filha da vítima, de 14 anos, relatou à Polícia Civil que o casal morava junto há cerca de seis meses e mantinha um relacionamento conturbado, com brigas frequentes.

Uma mulher identificada como Adriana Costa da Silva, 33 anos, foi morta a pauladas na madrugada desta quinta-feira (22), na casa em que morava no Bairro Jardim Ipiranga, em Sinop, a 503 km de Cuiabá. O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, de 33 anos, que fugiu após o crime e não foi localizado até a publicação desta reportagem.

Adriana foi morta na frente da filha, de 14 anos, que acionou a polícia imediatamente após o crime. A adolescente contou aos policiais que o casal morava junto há cerca de seis meses e mantinha um relacionamento conturbado, com brigas frequentes.

Ainda de acordo com ela, os dois já teriam se esfaqueado em uma das discussões anteriores. Além da adolescente, um outro filho de Adriana, de 8 anos, também morava na casa, mas não estava no local no momento do crime.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada caída no chão da sala da casa, com sinais de espancamento na cabeça. Próximo ao corpo, havia um pedaço de madeira, possivelmente utilizado como arma pelo agressor.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito teria consumido bebida alcoólica no dia anterior ao crime e iniciado uma discussão com a vítima. Após o desentendimento, ele saiu de casa e retornou durante a madrugada, quando a briga recomeçou. Na discussão, ele teria pego um pedaço de madeira e atacado Adriana até a morte.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil como feminicídio.

Fonte: Por Rhenzo Nogueira, TV Centro América e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/14:17:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...