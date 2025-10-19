Mãe é morta a tiros e filha é apontada como mandante do crime no Pará

Foto: Reprodução | Um crime chocante foi registrado na noite de sábado (18) no município de Capitão Poço, nordeste do Pará. A vítima, identificada como Avany Pereira da Silva, de 39 anos, foi assassinada a tiros no bairro Goiabarana.

De acordo com informações da Polícia Militar e da Polícia Civil, dois homens chegaram ao bar de propriedade da vítima em um veículo. Um deles desceu e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Avany, que morreu ainda no local.

As investigações iniciais apontam que o crime teria sido encomendado pela própria filha da vítima, Francisca Sara da Silva e Silva, de 19 anos, que foi detida e apresentada na Delegacia de Capitão Poço. Segundo informações preliminares, o motivo do crime estaria relacionado a uma dívida envolvendo a compra de uma geladeira.

Conforme apurado, a mãe teria vendido o eletrodoméstico para a filha, que não efetuou o pagamento. Diante disso, Avany decidiu pegar o item de volta, o que teria gerado o desentendimento entre as duas.

A Polícia Civil segue investigando o caso e busca identificar os autores da execução, que fugiram após o crime. A filha permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Jornal Folha do Progresso

