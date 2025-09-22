Mãe é presa após deixar filhos de 8 e 9 anos sozinhos e passar mais de 10 dias em outra cidade

Foto: Reprodução | Crianças foram encontradas sozinhas, em meio a restos de alimentos, lixo e até mesmo com um animal em decomposição na casa.

A Polícia Civil do Ceará cumpriu no sábado (20) um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 32 anos que mudou de cidade e deixou os filhos – uma menina de 8 anos e um menino de 9 anos com autismo – sozinhos em uma residência no município de Camocim, no litoral norte do Ceará.

Conforme apuração, o abandono dos irmãos ocorreu em abril e prisão ocorreu agora após a Justiça acatar o pedido da polícia. A investigação policial iniciou depois do Conselho Tutelar de Camocim receber a denúncia de que as crianças estavam sozinhas em uma casa há mais de 10 dias.

Ao chegar na residência, a equipe encontrou as crianças sozinhas, em meio a restos de alimentos, sujeira e lixo. Um animal de estimação dos irmãos havia morrido de fome e estava em decomposição no chão da casa.

As crianças criaram um “diário” para marcar há quantos dias a mãe tinha saído, e com base nisso investigação policial apontou que a mulher estava fora da casa há pelo menos 12 dias. Neste período, os irmãos teriam se alimentado apenas de biscoitos.

Crianças fizeram “diário” contando dias que mãe passou fora de casa – Foto: Reprodução

Conforme apuração da TV Verdes Mares, a investigação policial aponta que a mulher estava vivendo no município de Jijoca de Jericoacoara, a cerca de 80 quilômetros de Camocim. Ela era considerada foragida desde abril e foi presa neste sábado (20).

Após ser detida, ela foi levada para a Delegacia Regional de Granja, mas ficou em silêncio durante o depoimento. A mulher de 32 anos foi atuada pelo crime de abandono de incapaz qualificado. Desde o resgate em abril, as crianças foram entregues a familiares paternos.

Fonte: G1/Jornal Folha do Progresso

