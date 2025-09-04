Mãe é presa por ocultar cadáver da filha de 7 anos

Foto: Reprodução | Corpo da criança, que tinha necessidades especiais, foi achado em estado avançado de decomposição; mulher foi indiciada por feminicídio.

Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante nessa quarta-feira (3/9), suspeita de manter o corpo da própria filha dentro de casa, no Morro do Urubu, Zona Norte do Rio de Janeiro.

O cadáver da criança, de 7 anos, foi encontrado em estado avançado de decomposição.

A mãe foi contida por vizinhos e entregue à Polícia Militar (PMERJ).

Segundo relato de testemunhas à polícia, a menina tinha necessidades especiais.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. Informações preliminares indicam que a morte da criança pode ter ocorrido ainda em agosto, embora a data exata não tenha sido confirmada.

A mulher foi autuada por ocultação de cadáver e indiciada por feminicídio, já que o crime ocorreu no contexto de violência familiar.

Fonte: g1 /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/16:00:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...