Mãe é presa suspeita de matar o próprio filho de 2 anos em Curionópolis (PA)

Foto:Reprodução | A Polícia Civil prendeu, na tarde desta segunda-feira (21), Kellem Cristina Conceição Feitosa, suspeita de matar o próprio filho, Davi Feitoza Araújo, de apenas 2 anos, no município de Curionópolis, no sudeste do Pará.

A criança foi encontrada com o pescoço quebrado e um corte na boca, o que indicaria sinais de tortura.

Kellem foi a responsável por acionar a Polícia Militar por volta das 9 horas, alegando que o menino havia passado mal e desmaiado após tomar uma medicação em casa. Ela abordou uma guarnição que fazia rondas na Rua Sumaúma, próximo ao Estádio Municipal, pedindo ajuda.

Diante da situação, os policiais se deslocaram imediatamente até o Hospital Municipal de Curionópolis, onde encontraram uma ambulância do SAMU. Juntos, seguiram até a residência da família. No local, uma enfermeira constatou o óbito do menino.

Apesar da versão apresentada pela mãe, as primeiras análises periciais e levantamentos investigativos apontaram indícios de agressões físicas, com marcas compatíveis com tortura no corpo da vítima. Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil foi acionada e, após os primeiros depoimentos e evidências, autuou Kellem Cristina em flagrante.

O corpo do menino foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a causa da morte será esclarecida por meio de laudo pericial. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Curionópolis.

