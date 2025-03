Mãe é suspeita de matar filha recém-nascida após dormir embriagada

(Foto: Reprodução) – Segundo informações, a mulher teria dormido embriagada e causado a morte da criança. Suspeita foi solta após pagamento da fiança

Uma mulher acabou presa como suspeita de matar a filha, uma recém-nascida, no município de Açailândia (MA). A prisão ocorreu no último sábado (1º/3) e, segundo informações preliminares, a mulher teria dormido embriagada e, possivelmente, causado a morte da bebê por asfixia.

Segundo a Polícia Civil do Maranhão (PCMA), o caso foi comunicado à corporação pelo pai da criança. Em seguida, uma equipe de investigação se direcionou até o local. A mulher foi presa em flagrante pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A recém-nascida foi encaminhada ao Hospital Municipal de Açailândia, onde a equipe médica confirmou a morte e solicitou a realização de necropsia no Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer as causas e circunstâncias do óbito.

A mãe da criança teve a fiança estipulada em R$ 1.518. Após o pagamento, foi emitido o alvará de soltura. A PCMA segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes e eventuais responsabilidades.

