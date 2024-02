Mãe entrega filho à polícia e menor é detido com 204 comprimidos de ecstasy

(Foto: Reprodução)- A mulher autorizou a entrada dos policiais no quarto do garoto.

Policiais militares de Colíder apreenderam um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas, neste sábado (17). Na ação, os policiais também apreenderam 204 comprimidos de ecstasy, dentro da residência do suspeito, no município.

A equipe da PM de Colíder recebeu denúncias sobre um ponto de venda de drogas em funcionamento nos fundos de um bar, no bairro Jardim Alegre. No local, os militares entraram em contato com a proprietária do estabelecimento e informaram sobre as características do suspeito denunciado, que a mulher revelou se tratar de seu filho.

A mãe do suspeito levou a equipe da PM até sua residência, onde o menor foi encontrado. Ela também autorizou uma busca policial no quarto de seu filho.

Nas buscas pelo local, os militares encontraram um pacote contendo 204 comprimidos de ecstasy e uma porção de maconha. O adolescente foi apreendido em flagrante e foi prorrogado para a Delegacia da cidade, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais exceções por parte da Polícia Civil.

