Mãe flagra homem mostrando órgão para a filha de 5 anos e ele acaba preso por importunação

( Foto: Polícia Civil (PC-PR) – Importunador trabalhava na limpeza pública de Cianorte, no noroeste do estado, e foi demitido.

Segundo o delegado, homem viu criança brincando na rua e a arrastou para uma área de mata. Mãe conseguiu agir a tempo e fez a denúncia.

Uma mãe flagrou um homem mostrando o órgão g3nital para a filha de cinco anos em Cianorte, no noroeste do Paraná. Ela correu atrás dele, o filmou com o celular, mas ele conseguiu fugir em uma bicicleta.

No mesmo dia, ela registrou um boletim de ocorrência e o homem, de 54 anos, foi encontrado pela polícia e preso em flagrante pelo crime de importunação s3xual. Ele foi solto após audiência de custódia e vai responder pelo crime em liberdade. A pena pode chegar a até 10 anos de prisão.

Segundo o delegado Wagner Quintão, ação criminosa começou na última quinta-feira (7), quando o homem viu a criança brincando na rua, em frente a casa onde mora. Ele a abordou e a levou para uma área de mata próxima ao local e mostrou o órgão genital a ela.

A criança contou para a mãe o que havia acontecido. No dia seguinte, na sexta-feira (8), a mulher resolveu vigiar a brincadeira da filha.

Ela viu o homem se aproximar novamente da criança, e ao tentar correr atrás dele, o flagrou tentando cometer o crime de novo. Nas imagens, é possível ver que ela consegue derrubá-lo da bicicleta, mas o homem conseguiu fugir.

“A mãe foi muito corajosa, muito enérgica nesse cuidado com a filha. […] É importante que os responsáveis fiquem atentos, pois essa criança estava brincando próxima à casa e chegamos à conclusão de que foi um crime de oportunidade”, disse o delegado.

Conforme o delegado, o suspeito não chegou a ter contato físico com a menina.

A polícia também investiga se ele já cometeu outros crimes semelhantes contra outras crianças.

Segundo o delegado, o homem ainda não tem advogado constituído no processo.

Fonte: Macajuba Acontece, g1e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2025/10:36:58

