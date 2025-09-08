Mãe flagra namorado abusando da filha de 13 anos

Foto: Ilustrativa | O crime aconteceu na madrugada deste domingo (7), na casa da família, em Juína.

Uma adolescente de 13 anos foi vítima de abuso sexual praticado pelo namorado da mãe, de 25 anos. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (7), na casa da família, em Juína (a 746 km de Cuiabá). O abuso foi flagrado pela mãe da vítima.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 3h24 para atender a ocorrência. No local, a mãe da vítima relatou aos policiais que, por volta das 3h10, entrou no quarto da filha e encontrou seu namorado abusando sexualmente da adolescente.

Após o flagrante, a mulher correu para fora da casa e acionou a polícia. Contudo, quando as equipes chegaram na residência, o abusador já havia fugido pelos fundos da casa. Foram realizadas buscas nas redondezas, incluindo terrenos baldios próximos, mas o homem não foi encontrado.

No local, os policiais localizaram os pertences pessoais do criminoso, incluindo roupas, calçados e uma moto Honda CG 150, estacionada na área externa da casa.

A mãe da vítima informou à polícia que estava em um relacionamento com o homem há aproximadamente um ano e que, apesar de alguns desentendimentos, ele ainda frequentava sua casa.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável e será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Repórter MT/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/07:00:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...