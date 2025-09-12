Mãe joga água quente no filho de 10 anos; menino acaba internado com queimaduras no MT

Foto: Imagem Ilustrativa/Reprodução/Feepik | Um menino de 10 anos precisou ser hospitalizado ao ser atingido por água quente nas costas, jogada pela própria mãe, dentro de casa, em Cáceres (225 km a oeste de Cuiabá). Os fatos ocorreram no dia 6 de setembro, mas foi registrado na polícia apenas nessa segunda-feira (8).

Conforme informações apuradas pelo , a avó da criança recebeu imagens do neto com marcas de violência praticada pela mãe. Segundo ela, a mãe da criança de 28 anos, teria jogado água quente no menor, ocasionando queimaduras.

Ainda segundo a avó, o motivo da agressão seria um descuido do menino, que permitiu que a irmã encostasse na vasilha com a água quente e começado a chorar.

Irritada com a situação, a genitora acusou o menor e quando ele saiu da cozinha, ela teria pegado a caneca com água quente e jogado na direção do filho, causando queimaduras nas costas e nos braços do menor.

Ainda consta em boletim que a mãe já agrediu a criança em outras situações. O menino foi encaminhado ao Hospital Regional de Cáceres, onde permanece internado para tratamento da queimadura. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: Gazeta Digital/Jornal Folha do Progresso com informações PC/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2025/07:38:23

