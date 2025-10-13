Mãe mata bebê de 2 meses em Boa Vista após briga com o marido; veja vídeo

Foto: Reprodução | Após o assassinato, conforme relatos de familiares, ela foi até um bar, onde bebeu e se divertiu com amigos, agindo como se nada tivesse acontecido

Um crime brutal chocou os moradores do bairro Jardim Equatorial, em Boa Vista, Roraima. Um bebê de apenas dois meses foi espancado e estrangulado até a morte pela própria mãe.

Segundo informações de familiares, na noite de sábado (11), a mulher teria discutido com o marido, que deixou a residência após a briga. Durante a madrugada, ela enviou várias mensagens para ele, mas não obteve resposta nem teve o retorno do companheiro para casa.

Em um ato de vingança, a mulher teria então cometido o crime contra o próprio filho. Após o assassinato, conforme relatos de familiares, ela foi até um bar, onde bebeu e se divertiu com amigos, agindo como se nada tivesse acontecido.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.

Moradores da região estão em choque com a crueldade e a frieza da mãe diante do crime.

