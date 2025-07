Mãe mata filha de 7 anos para se vingar do ex-marido em MG

Foto: Reprodução | Menina chegou a ser socorrida pelo avô para um hospital de Leopoldina, na Zona da Mata mineira, mas não resistiu e morreu. Mulher tentou tirar a própria vida e está internada sob escolta. PM disse que ela confessou o crime.

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante após matar a filha, de 7, nesta terça-feira (1º), em Leopoldina, na Zona da Mata mineira. Segundo a Polícia Militar, ela confessou que dopou a criança com um ansiolítico, a asfixiou e, em seguida, a esfaqueou no peito e nos pulsos.

A menina foi levada para a Casa de Caridade Leopoldinense pelo avô, com vários ferimentos de faca, mas não resistiu e morreu. Já a mãe foi socorrida pelo Samu para o mesmo hospital, pois tentou tirar a própria vida. Ela chegou a ficar internada sob escolta policial, mas foi levada para o presídio de Leopoldina.

A advogada de defesa da mulher, Juliana Campos, informou à TV Integração que não vai se pronunciar no momento.

Ainda de acordo com a PM, o pai da criança e ex-companheiro da mulher procurou os policiais por volta das 7h, depois de receber uma mensagem dela com ameaça de tirar a vida da filha, mas o crime já havia ocorrido e uma viatura se deslocava para a casa onde as duas moravam.

Aos militares, disse também que, em outro momento, a mãe pediu para a menina dizer que “iria para o mundo de Neves”, mas não explicou o significado da frase.

Ainda consta no registro policial que testemunhas relataram que a mulher publicou mensagens nas redes sociais após o assassinato e fez uma despedida à filha.

Crime motivado por fim de relacionamento

O crime teria sido motivado pela não aceitação, por parte da autora, do fim do relacionamento com o pai da criança, conforme a PM.

A faca utilizada, o aparelho celular, as embalagens dos medicamentos e uma carta escrita à mão pela mulher foram apreendidos e encaminhados para perícia.

A área da casa foi isolada até a chegada da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e da equipe da perícia técnica, para preservar o local do crime. Já o corpo da vítima foi liberado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

Colégio e Prefeitura lamentam morte de criança

A Escola Municipal Botelho Reis, onde a menina estudava, decretou luto e suspendeu as aulas nesta terça-feira, conforme divulgado nas redes sociais.

A Prefeitura Municipal também fez publicação manifestando pesar pela morte da menina. “Era uma criança cheia de vida, sonhos e carinho. Sua partida tão precoce e trágica deixa toda a comunidade escolar profundamente abalada”.

Fonte: SBT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2025/10:36:48

