Mãe mata filho de 4 anos e tira a própria vida por medo de ser presa em MG

Bebe- (Foto:Reprodução/Pixabay) – Em carta, jovem disse que estava com dívida junto ao governo federal; companheiro dela encontrou os corpos em casa

Uma jovem de 21 anos e o filho dela, de 4, foram encontrados mortos em Arcos, na região Centro-Oeste de Minas, nessa sexta-feira (2). A mulher matou o garotinho e na sequência tirou a própria vida. Uma carta deixada por ela indicava que ela estava com uma dívida, não teria condições de quitá-la e, por isso, temia ser presa.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o pai da criança e companheiro da jovem, de 25, foi quem encontrou os corpos na casa. Ele disse que havia chegado do trabalho e estranhado o fato de ter encontrado o portão trancado. Outro ponto observado foi o fato do filho não ter ido recebê-lo.

O rapaz pulou o muro do imóvel e encontrou a chave no portão. Ao entrar na casa, conforme consta na ocorrência, viu o filho caído e a companheira com um fio amarrado no pescoço. Vizinhos foram chamados e o socorro acionado até o endereço.

Uma carta foi encontrada pelos militares na porta da geladeira. No escrito, a jovem relatou que estava devendo um benefício recebido do governo federal e não teria condições de devolver os valores, muito menos pagar um advogado para defendê-la.

No texto, os PMs afirmaram que havia indicativo de que a mulher vinha enfrentando transtornos mentais. Os vizinhos informaram que não ouviram barulhos vindos do imóvel. Segundo eles, a família era muito reservada e de pouco contato.

A perícia realizou os trabalhos de praxe e constatou três perfurações na criança e corte no braço. Os corpos de mãe e filho foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Formiga. A ocorrência encerrada na 22ª Delegacia de Arcos.

Fonte: O Tempo/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/06/2023/05:59:40

