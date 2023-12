Mãe morre ao tentar salvar filha de ataque de tubarão durante passeio na praia

O caso ocorreu no México, quando as duas aproveitavam o dia ensolarado. O animal tentou atacar a criança, mas a mãe conseguiu salvá-la, no entanto, teve a perna arrancada pelo tubarão.

Uma mulher, identificada como Maria Fernanda Martinez Jiménez, de 26 anos, morreu ao salvar a filha de apenas cinco anos de um ataque de tubarão. O caso ocorreu na praia de Melaque, em Jalisco, no México. Em um vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ouvir os gritos de banhistas dizendo: “Ela perdeu a perna”.

Conforme relatos de testemunhas, a mãe e a menina se afastaram a cerca de 20 metros da areia quando o incidente ocorreu. A menina foi atacada pelo tubarão e a mãe conseguiu salvá-la, colocando-a em um bote inflável, mas devido à perda de sangue por conta da mordida do animal, a mulher não resistiu.

Autoridades locais emitiram um alerta aos moradores e visitantes para ficarem fora da água após a tragédia. Uma prova de natação também foi suspensa pelos organizadores.

Em nota, o Corpo de Bombeiros e agentes de proteção civil informaram que os funcionários “realizaram atividades de apoio durante um evento de natação na baía quando receberam relatos de uma pessoa que estava tendo problemas para sair do mar. Quando chegaram à área, descobriram uma mulher sem vida, com uma das pernas amputada, aparentemente, após um ataque de tubarão”.

O acesso às praias da região está proibido até que novos comunicados sejam emitidos.

Fonte: O Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2023/13:23:14

