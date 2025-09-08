Mãe morre após se afogar na praia do Marahú e filho é socorrido por artista plástico em Mosqueiro

A imagem em destaque mostra o momento em que o Corpo de Bombeiros socorre a mulher na beira da praia. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Fabrício Lima, que ajudou no resgate das vítimas, acredita que a mãe tenha salvado o filho e o garoto resgatou o corpo da genitora

Uma mulher, de nome não revelado, morreu após se afogar na praia do Marahú no fim da manhã desta segunda-feira (8/9), na Ilha de Mosqueiro, distrito da capital paraense. O filho dela, que também estava tomando banho no local, foi socorrido com vida.

O artista plástico Fabrício Lima ajudou o Corpo de Bombeiros no resgate às vítimas. Nas redes sociais, ele deu mais detalhes do caso. “Eu acabei de almoçar quando alguém bateu em casa dizendo que tinha alguém se afogando na praia e eu já peguei o stand-up e vim com toda força para a água. Vi uma cabeça e uma mão a uns 300 metros da beira”, conta.

“(…) Galera, eu estou sem palavras para descrever o que eu acabei de ver. Era um garoto de 9 anos segurando a mãe morta. Botei ele na prancha, amarrei o corpo da mãe dele e o trouxe para a beira. Foi o pior resgate que já fiz”, continua.

Fabrício afirmou que esse foi o 28º salvamento que já realizou na praia do Marahú. “Os bombeiros entraram (na água), pegaram o corpo da mãe e eu vim com ele na prancha. Falei para o bombeiro que estava na ambulância: ‘não deixa ele (menino) ver a mãe morta, porque ele não sabe que ela está morta. Esse foi o salvamento de número 28 nessa praia”, lamentou.

Lima acredita que a mãe tenha salvado o filho e o garoto resgatou o corpo da genitora. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Fonte: O Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/15:32:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...