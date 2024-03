Mãe raspa cabeça do filho de 15 anos por ele fazer piada de colega com câncer: “Rir agora”; veja vídeo

(Foto: Reprodução)- Um vídeo viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (12) mostrando o momento em que uma mãe raspa o cabelo do próprio filho, um adolescente de 15 anos, como forma de castigo por ele ter feito chacota de uma criança em tratamento contra o câncer.

De acordo com informações, a mãe tomou conhecimento do comportamento do filho e decidiu agir de forma drástica para corrigir seu comportamento.

Nas imagens, é possível ver o adolescente chorando enquanto a mãe raspa sua cabeça, ignorando suas lamentações.

Em uma declaração polêmica, a mãe justificou sua atitude como uma forma de ensinar seu filho sobre as consequências de suas ações, além de afirmar que ele precisa se tornar responsável e respeitoso.

Ela alegou que trabalha duro para proporcionar o melhor para ele e suas irmãs, e não aceitará comportamentos inadequados.

O vídeo dividiu opiniões, com alguns internautas apoiando a atitude da mãe como uma medida pedagógica necessária, enquanto outros a condenaram por considerá-la excessiva.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o local exato onde o vídeo foi gravado, mas já foi visto por milhões de pessoas, gerando um intenso debate sobre o papel dos pais na educação dos filhos.

Fonte: Portal Regional AM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/03/2024/10:00:59

