Mãe salva a vida do filho antes de morrer atropelada por caminhão na PA-255 em Monte Alegre

Elaine Maia conseguiu salvar a vida do filho antes de ser atropelada e morta por caminhão boiadeiro — Foto: Reprodução / Redes sociais

Elaine Maria dos Santos, 34 anos, caminhava com a mãe e o filho de apenas 2 anos, quando foram atropelados por um caminhão boiadeiro que deu ré.

Um acidente com morte foi registrado na noite desta quarta-feira (9) na PA-255, na altura da comunidade Murumuru, em Monte Alegre, oeste do Pará.

Segundo relatos de testemunhas, Elaine Maia dos Santos, 34 anos, conseguiu empurrar para fora da pista o filho Wilker Kael, de apenas dois anos, antes de ser atropelada e morta por um caminhão boiadeiro que deu marcha a ré atingindo também a mãe de Elaine, identificada como Cleydiane Maia Pinto.

Ainda de acordo com relatos de testemunhas à guarnição da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, era por volta de 20h, quando o caminhão que era conduzido por Randson Aranha Ramos, 23 anos, seguia pela PA-255, e ao passar próximo a um posto de combustíveis, alguém teria gritado por ele, o motorista então teria freado bruscamente e em seguida saiu em marcha a ré, sem que houvesse tempo de Elaine e a mãe escaparem do atropelamento.

Elaine e a mãe foram atingidas em cheio. Elaine ficou caída no asfalto sem esboçar sem nenhum movimento, segundo as testemunhas, enquanto a mãe dela que ficou junto à roda traseira do caminhão, gritava de dor e foi retirada para a lateral da pista por pessoas que estavam por perto no momento do acidente. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Cleydiane sendo retirada por populares.

O esposo de Elaine, identificado como Lucian Alberes Souza Pinheiro esteve no local e também aparece em vídeos com o filho no colo após a criança ser atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Felizmente, a criança teve apenas escoriações.

Quando a Polícia Militar chegou ao local do acidente para atender a ocorrência, encontrou o caminhão boiadeiro na pista, mas o condutor havia fugido do local. Elaine já estava sem vida, enquanto o filho e a mãe dela recebiam atendimento da equipe do Samu.

Cleydiane, que teve fraturas em uma das pernas foi levada ao Hospital Municipal de Monte Alegre, onde passou por procedimento cirúrgico. Devido a outras complicações decorrentes do atropelamento, ele precisou ser entubada e seu quadro clínico é considerado grave.

A Polícia Militar fez buscas pelo condutor do caminhão ainda na noite de quarta, mas não conseguiu localizá-lo. O caminhão foi apreendido e levado até à frente da Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre pelo irmão de Randson.

Até a última atualização desta reportagem, o motorista do caminhão não tinha se apresentado na delegacia.

Fonte: Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2025/07:00:29

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

