Mãe se revolta após filho ser queimado com água fervente por vizinha, em Jutaí (AM)

Foto: Reprodução | Mãe da vítima liderou protesto em frente à casa da suspeita, no município de Jutaí, exigindo justiça pelo ato de violência.

Um caso de violência contra uma criança causou comoção e revolta em Jutaí, no interior do Amazonas. Um menino de 9 anos sofreu queimaduras graves após, segundo testemunhas, ter sido atingido por água fervente jogada por uma vizinha identificada como Manuele de Souza Matos. O incidente teria ocorrido enquanto a vítima brincava próximo à casa da acusada.

De acordo com relatos, a mulher se irritou com o barulho e, em um ato de extrema agressividade, teria aquecido uma panela de água e lançado o líquido quente nas costas do garoto. A criança foi socorrida às pressas, mas sofreu lesões sérias, deixando a família abalada física e emocionalmente.

Indignada com o ocorrido e com a suposta falta de ação imediata por parte das autoridades, a mãe da vítima organizou um protesto em frente à residência da suspeita. A manifestação reuniu dezenas de moradores, que exigiam justiça e responsabilização pelo crime. Vídeos compartilhados nas redes mostram a mãe gritando contra a acusada, reforçando o clima de tensão na comunidade.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2025/18:22:02

