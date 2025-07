Mãe tenta vender bebê por R$ 500 para pagar dívida com agiota; casal é preso

Foto:Reprodução | Mãe tentou vender recém-nascido por R$500 reais para quitar dívida com agiota. Casal suspeito da compra foi preso.

Casal foi preso em flagrante ao tentar sair com o recém-nascido de maternidade em Manacapuru, no Amazonas

Um casal paulista foi preso após tentar adotar de forma ilegal um bebê recém-nascido de um hospital em Manacapuru, no interior do Amazonas. A mãe (identidade não revelada) da criança tentou vender o bebê por R$ 500.

Segundo informações da Polícia Civil, o valor foi repassado à mãe do bebê para quitar uma dívida com um agiota.

Luiz Armando dos Santos, de 40 anos, e Wesley Fabiano Lourenço, de 38 anos, foram presos ao tentarem sair com o bebê da maternidade. Conforme as investigações, o agenciador da entrega foi José Uberlane Pinheiro de Magalhães, de 47 anos, dono de uma lanchonete local, que também foi preso de adoção ilegal.

De acordo com as investigações, o casal suspeito de comprar o bebê estava em Manacapuru desde junho, acompanhando a gestação, com a intenção de levar a criança para São Paulo, onde residem. A polícia também identificou a atuação de uma mulher com histórico de facilitar adoções ilegais, que teria ajudado no processo do casal de chegar na gestante.

Ainda segundo a investigação, além dos R$ 500 inicialmente informados, a genitora pode ter recebido outros valores, conforme indicam transferências via PIX feitas nos últimos meses em que o casal esteve no interior assistindo a gestação.

Um dos homens assistiu ao parto da criança e se apresentou como pai, chegando a receber a Declaração de Nascido Vivo (DNV), documento necessário para o registro civil em cartório. Após receber alta médica no domingo (13), o bebê foi levado e acolhido por uma instituição de proteção à infância e está sob os cuidados do Conselho Tutelar.

Em nota, a Prefeitura de Manacapuru informou que o Hospital Geral e a Maternidade Cecília Cabral estão colaborando integralmente com a Polícia Civil e o Conselho Tutelar nas investigações.

