Mães são presas após duas crianças morrerem em incêndio dentro de kitnet, no Pará

Foto:Reprodução | O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (27), no bairro Capuava.

Duas crianças, identificadas como Benjamin e Elisa, de 2 e 1 ano, morreram durante um incêndio em uma kitnet no município de Redenção, no sul do Pará. O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (27), no bairro Capuava. Segundo relatos iniciais, quatro crianças estavam sozinhas no imóvel e apenas duas conseguiram se salvar.

As mães das crianças foram detidas pelas autoridades sob suspeita de abandono de incapaz. De acordo com informações preliminares, o incêndio teria sido provocado por um curto-circuito em um ventilador. Além das duas vítimas, outras duas crianças de 10 e 1 ano, que são irmãos, também dormiam no imóvel.

A criança mais velha relatou à polícia que conseguiu salvar apenas o irmão mais novo, mas não teve tempo de resgatar Benjamin e Elisa. As chamas se espalharam rapidamente e destruíram toda a kitnet. As mães das vítimas alegaram que haviam saído para ir a uma farmácia. No entanto, a polícia apurou que as mulheres teriam deixado a criança de 10 anos responsável pelos menores.

As duas foram presas em flagrante e estão à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela delegacia de Redenção. “Duas crianças morreram. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas”, disse a instituição em nota.

Fonte: O Liberal/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2025/07:09:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...