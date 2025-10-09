Maior apreensão de ouro ilegal revela rede criminosa no Amazonas

(Foto>MPF) – Ouro com origem nos municípios da região incluindo Novo Progresso, foi preso em Manaus (AM) após ter saído da cidade de Itaituba no Pará.

Desmonte do esquema milionário de garimpo ilegal reforça defesa da Amazônia antes da COP-30

O Ministério Público Federal (MPF) obteve condenações relacionadas à maior apreensão de ouro extraído de garimpo ilegal já registrada no Amazonas.

O caso, investigado pela Operação Pronta Resposta, resultou na recuperação de 47 quilos de ouro, avaliados em R$ 18,8 milhões, transportados sem autorização em um avião que partiu de Itaituba (PA) para Manaus.

A investigação teve início após uma tentativa de assalto ao transporte do ouro em plena luz do dia, na Zona Norte de Manaus.

O episódio revelou o envolvimento de uma rede criminosa ligada à mineração ilegal e à violência urbana.

Dois homens foram presos no local, e outras duas pessoas foram condenadas por participação na tentativa de roubo e no transporte do minério.

Leia mais>Operação que apura extração ilegal de ouro tem braço em Itaituba e Novo Progresso investigados e PF prende pai e filhos;15 mandados no País

Segundo o MPF, o ouro tinha origem em garimpos clandestinos, com impactos como desmatamento, contaminação de rios por mercúrio e invasão de áreas protegidas.

A Justiça também fixou indenização por danos morais coletivos, reconhecendo a gravidade dos prejuízos ambientais e sociais.

O procurador da República André Porreca, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), destacou que a decisão representa “um passo importante na desarticulação financeira e penal das organizações criminosas que exploram ilegalmente os recursos da Amazônia”.

A Operação Pronta Resposta segue em andamento, com novas investigações sobre lavagem de dinheiro e crimes ambientais.

A ação integra a campanha “MPF: Guardião do Futuro, Protetor de Direitos”, que divulga, até a COP-30, reportagens sobre a atuação do órgão na defesa ambiental e dos direitos humanos.

