Maior fábrica da Coca-Cola no mundo será construída no Brasil

Foto do escritor: Reinaldo Stachiw | A fábrica mais moderna da Coca-Cola no mundo será instalada no município de Uberlândia, em Minas Gerais. Lembrando que o local lidera o ranking de sustentabilidade no Brasil. O anúncio foi feito no último dia 8, pelo prefeito da cidade, Paulo Sérgio Ferreira.

A cerimônia em questão era voltada à expansão da oferta de energia elétrica no município. O evento também ficou marcado por um anúncio significativo de investimentos na ordem de R$ 160 milhões, que visa à melhoria da infraestrutura energética local.

Maior do mundo

Atrelada à Uberlândia Refrescos, uma das principais responsáveis pela produção e distribuição dos produtos da marca Coca-Cola na região do Triângulo Mineiro.

O investimento total anunciado pela empresa é de R$ 1,5 bilhão até 2030, sendo que R$ 860 milhões serão dedicados à construção da nova planta fabril.

Sobre a fábrica

Segundo a Coca-Cola, a fábrica será responsável por gerar 338 empregos diretos, além de desenvolver um impacto positivo na economia local e regional. Inclusive, é esperado que ela movimente ainda mais setores como o comércio e a prestação de serviços.

Ainda é importante lembrar que a empresa de bebidas já está demonstrando, desde o segundo semestre de 2024, a intenção de investir em uma nova fábrica de alta tecnologia no Brasil.

Os processos industriais prometem ser completamente automatizados para conseguir atender à alta demanda com rapidez e eficiência.

É esperado que o local possua uma arquitetura de última geração e sistemas de automação e sustentabilidade. Além de ter sido projetado para atender a todas as necessidades de produção.

Importância de Uberlândia

A escolha do município não é coincidência, pois sua localização é estratégica, e Uberlândia está se tornando um dos maiores polos industriais do Brasil e é líder em sustentabilidade no país.

Pesaram bastante na decisão final a localização estratégica da cidade, sua infraestrutura logística e urbana avançada, e a disponibilidade de mão de obra qualificada.

