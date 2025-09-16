Maior liga de esportes de montanha do Brasil acontece pela primeira vez em Serra Pelada

(Foto: Divulgação) – O evento, que terá participação de 1.200 atletas, combina competição esportiva com forte impacto social e sustentabilidade

A World Trail Races (WTR), também conhecida como Circuito Mundial de Corridas em Trilha, realizará um marco histórico em 20 de setembro: pela primeira vez, a liga de esportes de montanha chegará à Amazônia, especificamente à Serra Pelada, em Curionópolis (PA). O evento, que terá participação de 1.200 atletas, combina competição esportiva com forte impacto social e sustentabilidade.

Com inscrições gratuitas, a WTR reafirma seu compromisso com a democratização do esporte e a inclusão social. Patrocinada pela Vale por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, a iniciativa promoverá ações em parceria com o poder público e a comunidade local, visando deixar um legado positivo para a região.

“Cada evento vai além do esporte: é uma oportunidade de gerar impacto positivo e contribuir para o desenvolvimento das comunidades. Serra Pelada marca um momento especial nessa jornada, em que promovemos a democratização do esporte, levamos a cultura da montanha a mais pessoas e construímos um legado social e ambiental”, afirma Gabriela Corrêa, Head de Marca da WTR.

A prefeita de Curionópolis, Mariana Chamon, destacou a importância do evento:

“Serra Pelada é uma terra linda, repleta de riquezas naturais e com uma comunidade acolhedora. É uma honra sediar um evento tão grandioso. Estamos prontos para mostrar todos os encantos da terra do ouro para o mundo.”

O evento incluirá provas de Caminhada (4 km), Trail Run (6 km e 10 km) e Kids Race. Moradores de Curionópolis, Parauapebas, Canaã dos Carajás e Eldorado dos Carajás poderão participar mediante a doação de cestas básicas, que serão destinadas a aproximadamente 300 famílias assistidas pela iniciativa Jornada Serra Pelada, desenvolvida pela Vale em parceria com a comunidade.

Além do aspecto esportivo, a WTR Serra Pelada promoverá ações de segurança alimentar, apoio às juventudes, incentivo ao turismo de base comunitária e atenção aos idosos. O evento foi planejado em colaboração com a comunidade local, incluindo a contratação de jovens como assistentes de produção, doação de materiais esportivos e confecção de troféus por artesãs do projeto Mulheres de Barro.

A sustentabilidade também é um pilar central: a WTR é o primeiro evento esportivo outdoor do Brasil certificado como Lixo Zero. Em Serra Pelada, todos os resíduos serão geridos de forma responsável, com práticas de reciclagem e compostagem. Haverá ainda uma oficina de compostagem e a implementação de composteiras na cooperativa local.

A arena do evento será aberta ao público e contará com feira de produtores, artesãos, apresentações culturais, aulas de zumba e massagens gratuitas para atletas.

A WTR Serra Pelada é apresentada pela Vale, com patrocínio de Vivo, The North Face, Heineken 0.0 e Ford, e apoio da Prefeitura de Curionópolis e outras empresas. A realização é da AEESB (Associação Educacional, Esportiva e Social do Brasil) e promoção da V3A e Speed Eventos Esportivos.

Fonte: Debate Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/14:56:51

