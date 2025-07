Maior prêmio do mundo: Powerball sorteia R$ 1 bilhão neste sábado

(Foto: Reprodução) – Após a loteria Mega Millions pagar prêmio bilionário, agora os holofotes estão na Powerball.

O próximo sorteio ocorre neste sábado, com um jackpot de R$ 1 bilhão, e os brasileiros podem participar legalmente por meio da plataforma TheLotter.

Na última sexta-feira, a loteria americana Mega Millions teve seu grande momento: um único apostador acertou os seis números – 18, 21, 29, 42 e 50 e levou para casa um prêmio impressionante de US$ 348 milhões, o equivalente a cerca de R$ 2 bilhões. Desde abril, o valor vinha acumulando e chamando a atenção de jogadores no mundo todo.

Agora, os olhos dos apostadores se voltam para a Powerball dos Estados Unidos, que atualmente detém o maior prêmio acumulado do mundo. Com três sorteios semanais – segundas, quartas e sábados – o valor cresce a passos largos. Para este sábado, a Powerball promete uma bolada de R$ 1 bilhão, que inclusive pode ir parar nas mãos de um brasileiro.

Sim, brasileiros podem jogar legalmente na Powerball — mesmo estando fora dos EUA. Através da TheLotter, plataforma líder mundial na compra de bilhetes de loteria on-line, é possível participar com segurança, transparência e sem sair de casa. Basta escolher os números e um agente oficial nos Estados Unidos comprará o bilhete físico em seu nome. Se você ganhar, os prêmios são seus na íntegra — sem comissão.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2025/14:33:54

