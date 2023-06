Maior reserva de cristais do mundo está no Brasil; saiba onde

Conheça a cidade com a maior reserva de cristais do mundo.

Segundo o Serviço Geológico do Brasil, dentre as nove províncias gemológicas de todo o mundo, o Brasil se encontra em primeiro lugar. Contudo, lideramos não só em quantidade de produção, mas na variedade de gemas preciosas encontradas em nosso território.

Para se ter uma melhor dimensão de quanto o Brasil produz, apenas o estado de Minas Gerais é responsável por cerca de 25% da produção mundial de gemas em todo o globo.

Porém, é em Cristalina (GO) que se encontra a maior reserva de cristais do mundo. A cidade está localizada a 130 km de Brasília (DF), e ficou conhecida como paraíso energético por ser lar da maior jazida de cristais de rocha da Terra.

Cristalina é conhecida por ser o maior centro de mineração e comercialização de pedras e cristais preciosos e semipreciosos. Lá, você encontrará cristais de todos os tamanhos, cores e formas. Há pedras safiras, topázios azuis, ametistas e turmalinas, e por isso a cidade é visitada por inúmeros turistas diariamente.

Ao visitar a mineração de cristal legalizada, os visitantes podem extrair suas próprias pedras brutas do solo dos depósitos.

A descoberta da cidade se deu pela busca dos Bandeirantes por minérios, como esmeraldas e ouro. Cristalina hoje conta com quatro garimpos cadastrados com atividades regularizadas pelo governo, e possui cerca de 500 hectares de cerrado da própria região.

A reserva natural da cidade faz o trabalho de preservação da fauna e flora originais da região, tendo em seu acervo espécies que são, infelizmente, ameaçadas de extinção.

As cachoeiras de Cristalina

Como se não bastasse, a reserva conta ainda com 20 cachoeiras de águas transparentes, que se tornaram local de constante visita de acadêmicos e naturalistas.

O local é o destino perfeito para os amantes de cachoeiras, trilhas e quem quiser conhecer mais sobre a mineração dos cristais. A famosa Pedra do Chapéu é o cartão postal de Cristalina, e consiste em uma formação rochosa apoiada em outra rocha, com um ponto de equilíbrio bem pequeno.

Fonte: Por Bruna Machado – e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/06/2023/11:09:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...