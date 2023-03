Mais 34 profissionais da saúde se tornam especialistas no Oeste do Pará

Profissionais especialistas foram formados através da parceria entre Uepa e HRBA – (Foto:Instituto Mais Saúde)

A parceria entre o Hospital Regional do Baixo Amazonas e a Uepa garante a qualificação de médicos e outros profissionais da saúde em Santarém

O início de outro ciclo profissional marcou a solenidade de conclusão dos programas de residência médica e multiprofissional no Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, no Oeste do Pará, na última terça-feira (28). Da cerimônia, realizada no auditório da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Campus Santarém, 34 profissionais saíram com o título de especialista.

Do total, 16 médicos concluíram residência em Anestesiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina da Família e Comunidade, Neurocirurgia, Ortopedia e Traumatologia, e Pediatria. Dezoito profissionais da área de saúde se qualificaram em dois programas de residência multiprofissional: Atenção ao Câncer – Oncologia e Atenção Integral em Ortopedia e Traumatologia.

“Esses alunos residentes agora estão entregues ao mercado de trabalho. O Hospital Regional do Baixo Amazonas está de braços abertos para esses novos especialistas, para garantir que tenhamos sempre profissionais qualificados e com uma visão humanizada do atendimento aos nossos pacientes”, disse o diretor-geral da unidade, Éder Lúcio de Souza.

Segundo Nicole Patrícia de Lima, coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia, “essa parceria entre a Uepa e o HRBA é de extrema importância, já que é no Hospital que os residentes trabalham a parte prática dos cursos. As residências devolvem para o mercado profissionais extremamente qualificados e especializados”.

Na solenidade, foram homenageados o médico Marcos Fortes, como melhor preceptor das Residências Médicas; o médico Junio Aguiar Azevedo, como melhor coordenador de Residência Médica; a pedagoga Ana Karla Melo, a melhor parceria nos programas de Residência, e a enfermeira Cleiva Paula Pedroso, como melhor preceptora do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção ao Câncer.

“Todos são extremamente competentes, excelentes profissionais. Muitos preceptores hoje no Regional já foram nossos residentes. A residência nos dá a possibilidade de desenvolver cada vez mais um ensino e uma pesquisa de qualidade na Amazônia”, destacou o diretor Clínico, Marcos Fortes.

Programas de Residência – A parceria entre o Hospital Regional do Baixo Amazonas e a Uepa com os programas de Residência começou em 2011. Hoje, o HRBA oferta Residência Médica em 11 especialidades – Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina Intensiva, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Urologia, Anestesiologia, Ortopedia e Traumatologia, Medicina da Família, Oncologia Clínica e Neurocirurgia -, além das duas residências Multiprofissionais para as áreas de Psicologia, Fisioterapia, Nutrição, Terapia Ocupacional, Enfermagem, Serviço Social e Farmácia. Os programas são supervisionados pela Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP) do Hospital.

“Quando há um hospital-escola como o nosso, que oferece essa formação de qualidade, a gente tende a fixar esses profissionais especialistas na nossa região, desenvolvendo cada vez mais o atendimento em saúde no interior do Pará”, ressaltou o médico Alberto Tolentino, diretor de Ensino e Pesquisa do HRBA.

A duração dos programas de Residência varia de acordo com a especialidade, entre dois e cinco anos. O aluno passa a maior parte do curso dentro do hospital, aprendendo com os preceptores e praticando os conhecimentos recebidos.

“Nós praticamente moramos dentro do Hospital. Mais do que o ensino ofertado pelos preceptores, tutores e pela Uepa, nós aprendemos muito também com os pacientes. Essa é a diferença. Não ficamos só na sala de aula. A gente trabalhou, atendeu, ouviu os pacientes. Passar esse tempo no Regional talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu para eu me tornar um melhor profissional”, ressaltou o psicólogo Erick Pacheco, especialista em Oncologia.

“Aprendi sobre humanidade médica, ética, responsabilidade para com o paciente. E eu acho que esse é o maior valor que o Hospital Regional conseguiu imprimir na minha vida profissional e pessoal. O HRBA tem parque tecnológico, recursos humanos, o vínculo forte com o SUS (Sistema Único de Saúde). A unidade tem uma importância crucial para mim. Sou muito grato”, disse o médico Átila Magalhães, especialista em Neurocirurgia.

Centro de formação – O Hospital Regional do Baixo Amazonas é um centro formador de profissionais, reconhecido e certificado pelos ministérios da Saúde e da Educação desde 2014. Referência em ensino e pesquisa na região amazônica, um dos grandes objetivos do HRBA é contar cada vez mais com profissionais de excelência e oferecer atendimento humanizado, para promover a melhor assistência aos usuários.

“Sempre tivemos um ambiente propício para o aprendizado, com o melhor suporte possível. O Hospital Regional é muito importante para a nossa formação. A partir de agora pretendo voltar à unidade, agora como profissional”, destacou a fisioterapeuta Mayara Lima, especialista em Ortopedia e Traumatologia.

“É para isso que nós fazemos a formação, para que esses profissionais possam suprir as carências da região. Vê-los nesse momento de formatura é muito gratificante, porque sabemos que são profissionais capacitados, e que vão continuar aqui para atender às necessidades dos nossos pacientes, que é o nosso foco primordial”, enfatizou Ana Karla Melo, pedagoga da Diretoria de Ensino e Pesquisa do HRBA.

Também participaram da mesa do evento o secretário adjunto de Governo da Região do Baixo Amazonas, Inácio Corrêa; o coordenador do Campus Santarém da Uepa, Juarez de Souza, e outros membros da coordenação dos programas de Residência da instituição.

Serviço: O Hospital Regional do Baixo Amazonas é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas, residentes em 30 municípios do Oeste do Pará, e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizada na Avenida Sérgio Henn, nº 1100, bairro Diamantino, em Santarém.

