Mais de 1 mil propriedades rurais são regularizadas no Pará

Um total de 1.241 propriedades foram regularizadas | Foto: Divulgação

Programa Escritórios Verdes oferece assistência técnica gratuita a produtores rurais para garantir rastreabilidade e sustentabilidade.

Por meio do programa Escritórios Verdes, a JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, prestou assistência no Pará a 58 projetos de regularização ambiental de pequenos produtores rurais que desejavam voltar ou serem inseridos na cadeia de produção da pecuária no estado. Isso representa um total de 1.241 propriedades regularizadas, desde 2021, em diversas cidades, que somam uma área de 2.708 hectares de vegetação nativa em recomposição no Pará.

O programa, lançado em 2021 pela JBS, foi criado com o objetivo de oferecer assistência gratuita a produtores que desejam apoio para regularização ambiental de suas propriedades rurais. No Brasil, já são mais de 15 mil propriedades rurais que receberam consultoria e apoio técnico, e mais de 6 mil hectares, o equivalente a 8 mil campos de futebol, destinados à recuperação florestal.

“Esses números indicam que estamos no caminho certo. Os produtores têm suas demandas e precisam ser atendidos, independentemente do canal, para que tenhamos um modelo de produção cada vez mais sustentável. Ficamos entusiasmados por poder colaborar com os produtores”, afirmou Fábio Dias, diretor de Pecuária Sustentável da Friboi e líder de Agricultura Regenerativa da JBS Brasil. “Seguimos com a expectativa de números ainda mais expressivos para este ano”, completa Fábio.

Serviço Digital

O programa Escritórios Verdes conta com 20 unidades distribuídas por todo o Brasil, incluindo Marabá, Redenção e Santana do Araguaia, no Pará, com estruturas compostas de analistas que recebem o produtor, coletam as informações da propriedade e encaminham as soluções de forma personalizada. Além disso, em 2024, também foi lançado o Escritório Verde Virtual, com o intuito de expandir o serviço a produtores de todo o país para além das 20 unidades.

O serviço, disponível por e-mail, telefone e WhatsApp, é responsável pelos atendimentos iniciais e por filtrar e classificar as demandas para providenciar as ações com os produtores. Desde o seu lançamento, em outubro de 2024, já foram realizadas cerca de 1.220 interações pelo Escritório Verde Virtual.

“Os produtores precisam estar no centro das conversas quando o assunto são as melhores práticas no campo. E priorizar iniciativas que possam ajudá-los em seu dia a dia é fundamental para toda a cadeia produtiva e deve ser meta das organizações. Por isso, ficamos satisfeitos ao observar a adesão cada vez maior dos pecuaristas aos Escritórios Verdes”, afirma Liège Correia, diretora de Sustentabilidade da JBS Brasil.

Outros investimentos no Pará

Recentemente os Escritórios Verdes passaram a integrar um conjunto de iniciativas que buscam a evolução da agropecuária do estado do Pará e que são apoiadas pela JBS. Em janeiro de 2025, a companhia, junto com parceiros, anunciou a doação de 3 milhões de tags para o rastreamento de rebanhos no estado. A JBS ainda apoiou a criação de um programa de treinamento de operadores de rastreabilidade, necessários para realizar corretamente a leitura dos tags nas fazendas, nas fábricas e nos demais pontos de trânsito dos animais. O programa também engloba assistência técnica e requalificação dos produtores rurais, por meio dos Escritórios Verdes.

Sobre a JBS

A JBS é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Com uma plataforma diversificada por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos, além de plant-based), a Companhia conta com mais de 270 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil, a JBS é uma das maiores empregadoras do país, com 158 mil colaboradores. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A empresa investe em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transportes, com foco na economia circular.

A JBS conduz suas operações priorizando a alta qualidade e a segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor, com o propósito de alimentar pessoas ao redor do mundo de maneira cada vez mais sustentável.

