Mais de 10 abrigos para idosos são alvo de operação na Grande Belém (PA)

Polícia Militar (PM) e outros órgãos participaram da operação. — Foto: Divulgação

Ao todo, 17 abrigos foram fiscalizados em Belém e Ananindeua.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) fiscalizou 17 abrigos para idosos em Belém e Ananindeua nesta quarta-feira (15).

A ação faz parte da operação “Virtude 2025”, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com o objetivo de combater crimes e garantir um envelhecimento digno para a população idosa paraense.

A Operação Virtude é coordenada nacionalmente pelo MJSP e pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH). No Pará, a fiscalização contou com a atuação de 15 agentes das Polícias Militar (PM), Civil (PC), Científica e do Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com a delegada Ariane Melo, diretora de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social da Segup, a avaliação geral dos locais foi positiva. “Os abrigos, de um modo geral, tinham instalações favoráveis e oferecem atendimentos psicossociais, médicos, fisioterapia, terapia ocupacional e atividades de entretenimento aos idosos”, destacou.

A delegada ressaltou ainda a importância da articulação entre a rede de proteção e os órgãos de segurança. “É fundamental que esses espaços de acolhimento conheçam a delegacia especializada e outros órgãos, caso seja necessário um acionamento em situações de suspeita de violência”, completou.

A Operação Virtude acontece em alusão ao mês de aniversário do Estatuto da Pessoa Idosa e segue até o dia 31 de outubro no estado.

Segundo a Segup, as próximas fiscalizações estão previstas para os municípios de Salinópolis, na Região Nordeste, e Santarém, no Baixo Amazonas, visando ampliar a rede de proteção e assegurar o bem-estar dos idosos.

Fonte: G1 Pará — Belém

