Mais de 1,2 mil pessoas relatam reações ao creme dental Colgate Total Clean Mint

Anvisa mantém suspensão de creme dental Colgate após mais de 1,2 mil queixas | Foto: Reprodução

Mais de 1.200 consumidores relataram reações adversas à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) após o uso do creme dental Colgate Total Clean Mint, até o final de maio. O produto, que recebeu uma nova formulação recentemente, teve sua venda suspensa em março — quando havia apenas 13 notificações — e segue proibido após novo aumento de queixas.

A nova fórmula substituiu o fluoreto de sódio por fluoreto de estanho, e segundo a Anvisa, os efeitos mais relatados são ardência, inchaço, aftas, dores e irritações bucais, que em alguns casos chegaram a prejudicar a fala e a alimentação dos consumidores.

Suspensão e Investigação da Nova Fórmula

Mesmo após uma tentativa da Colgate de retomar a comercialização, a agência reforçou a proibição em abril, diante da escalada de notificações. A Anvisa também determinou uma investigação detalhada dos componentes da fórmula, incluindo aromatizantes, corantes e outros aditivos que podem conter substâncias alergênicas.

A Colgate-Palmolive declarou que está apurando cada caso individualmente, colaborando com a agência reguladora, e afirmou que o produto é seguro dentro dos padrões exigidos. No entanto, reconheceu que alguns consumidores podem apresentar sensibilidade a ingredientes comumente usados em cosméticos e produtos de higiene pessoal.

