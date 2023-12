Mais de 120 famílias de Novo Progresso são beneficiadas com cheques do programa Sua Casa

A ação garantiu um investimento superior a R$800 mil.

A quarta-feira (13) foi de extrema alegria para mais de 120 famílias do município de Novo Progresso, no sudoeste paraense. Isso porque, como forma de melhorar os índices habitacionais da cidade, o governador do Pará, Helder Barbalho, realizou a entrega de cheques do programa “Sua Casa” para 122 famílias carentes do município. A ação garantiu, por meio da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), um investimento superior a R$800 mil.

Na ocasião, o chefe do executivo do paraense destacou que o programa não é um financiamento.

“Hoje nós estamos aqui beneficiando famílias com o ‘Sua Casa’, para que estas consigam ter acesso ao material de construção civil e também pagar a mão de obra. Não é um empréstimo, é uma doação que visa para garantir às famílias uma melhor qualidade de vida”.

Este slideshow necessita de JavaScript.

O “Sua Casa” garante até R$21 mil para construção e reconstrução de moradias das famílias carentes e que se enquadram nos critérios técnicos do programa, como a dona Suzy Alves que hoje foi cotemplada com a doação. “Eu moro em uma casa com meus três filhos. Nós saímos do aluguel e agora vamos poder melhorar a nossa moradia”, festejou a beneficiária do programa.

Para o presidente da Cohab, Luís André Guedes, o programa transforma positivamente a vida dos moradores. “Nós combatemos as desigualdades sociais levando o ‘Sua Casa’ às famílias de baixa renda e com isso, elas possam ter mais dignidade nas habitações, com mais qualidade de vida. Desta forma, os moradores podem sair do aluguel ou até mesmo deixar de morar de favor”.

“O Governo do Estado, através do governador Helder, é o maior parceiro na nossa gestão aqui no município de Novo Progresso, com investimentos que somam mais de R$70 milhões durante os últimos quatro anos”, afirmou o prefeito Gelson Luiz Dil.

“Sua Casa” – O programa atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza e vítimas de sinistro, como incêndios, enchentes, vendavais, desabamentos etc. O “Sua Casa” atende também idosos, famílias de pessoas com deficiência, entre outros critérios técnicos, estabelecidos em lei e avaliados pela Cohab.

Criado no ano de 2019, o programa já melhorou as condições de moradia em mais de 130 municípios paraenses, em todas as 12 regiões de integração. Para garantir as execuções das ações e também para melhorar os índices habitacionais paraense, a Cohab já investiu mais de R$ 350 milhões.

