Mais de 1,3 milhão de famílias no Pará recebem Bolsa Família em maio; veja quem tem direito e solicitar o benefício

Pagamentos começaram essa semana e seguem até o dia 30, conforme o número final do NIS. Valor médio no estado é de R$ 694,21.

Mais de 1,3 milhão de famílias em todos os 144 municípios do Pará estão recebendo o Bolsa Família no mês de maio, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O investimento do Governo Federal no estado ultrapassa R$ 933 milhões, com um valor médio de R$ 694,21 por família.

O pagamento segue o calendário escalonado conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). O cronograma começou nesta segunda-feira (20) e segue até o dia 30 de maio (veja abaixo).

📅 Calendário de pagamento do Bolsa Família em maio (Pará)

Final do NIS Data do pagamento

1 20 de maio (segunda)

2 21 de maio (terça)

3 22 de maio (quarta)

4 23 de maio (quinta)

5 24 de maio (sexta)

6 27 de maio (segunda)

7 28 de maio (terça)

8 29 de maio (quarta)

9 30 de maio (quinta)

0 31 de maio (sexta)

Os pagamentos são feitos diretamente na poupança social da Caixa Econômica, que pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem. Quem preferir pode sacar o valor com o Cartão do Bolsa Família ou o Cartão Cidadão, em agências da Caixa, lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

👨‍👩‍👧 Quem pode receber o Bolsa Família?

Famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza podem receber o benefício:

Extrema pobreza: renda mensal por pessoa de até R$ 105

Pobreza: renda de até R$ 210 por pessoa (desde que tenha gestantes, crianças ou adolescentes na família)

A inscrição deve ser feita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), que pode ser realizado no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do município.

📝 Como solicitar o Bolsa Família?

Inscrição no CadÚnico: Vá até o CRAS da sua cidade com documentos de todos os membros da família (CPF, RG, comprovante de residência e de renda).

Análise de dados: O Governo Federal avalia se a família atende aos critérios de renda.

Aprovação: Se aprovada, a família passa a receber o benefício automaticamente.

Acompanhamento: É preciso manter os dados atualizados e cumprir condicionalidades (vacinação, frequência escolar, pré-natal, etc.).

👶 Benefícios adicionais no Pará em maio

Além do valor base, o programa contempla pagamentos extras conforme a composição familiar:

R$ 150 por criança de 0 a 6 anos (Benefício Primeira Infância): 615,9 mil crianças atendidas no Pará

R$ 50 por criança ou adolescente de 7 a 18 anos

R$ 50 para gestantes

R$ 50 para nutrizes (mães que amamentam)

📊 Quem mais recebe no Pará?

A capital Belém concentra o maior número de famílias beneficiadas: 167.441. Também se destacam:

Ananindeua: 52.108 famílias

Santarém: 49.042

Abaetetuba: 39.975

Cametá: 33.154

Já o município de Jacareacanga, no sudoeste paraense, registra o maior valor médio de benefício do estado: R$ 862,15. Em seguida aparecem Portel (R$ 826,39) e Melgaço (R$ 818,30).

👥 Público prioritário no Pará

O programa tem atenção especial a grupos em situação de vulnerabilidade:

10.929 famílias indígenas

29.432 famílias quilombolas

522 famílias com crianças em situação de trabalho infantil

3.841 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão

10.836 famílias de catadores de material reciclável

2.027 famílias em situação de rua

📞 Onde buscar mais informações?

Aplicativo Bolsa Família (Caixa)

Aplicativo Caixa Tem

Central 111 (Caixa)

0800 707 2003 (Ministério do Desenvolvimento Social)

Ou presencialmente no CRAS mais próximo

Importante: O benefício pode ser suspenso ou bloqueado caso não sejam cumpridas as condicionalidades do programa, como frequência escolar e vacinação.

