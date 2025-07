Mais de 160 mil estudantes da rede estadual retornam às aulas nesta segunda-feira (14)

(Foto: Divulgação) – Com calendário especial por causa da COP 30, em Belém, estudantes da RMB voltaram às salas de aula para início do segundo semestre letivo de 2025

Os reencontros dos estudantes costumam ser animados na volta às aulas. É o momento de rever colegas e retomar a rotina de estudos, após um período de descanso. O ano letivo em Belém foi alterado em razão da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), por isso, nesta segunda-feira (14), cerca de 168 mil estudantes da rede estadual retornaram às escolas na Região Metropolitana de Belém (RMB). Nos demais municípios paraenses, o período de férias termina normalmente no próximo dia 30 de julho.

Por causa da COP 30, as férias escolares, tanto na rede pública quanto na privada, em Belém e nos municípios já citados ,foram divididas em dois períodos: o primeiro de 30 de junho a 13 de julho, e o segundo de 5 a 21 de novembro, este último coincidindo com a realização da COP30, em Belém, em novembro deste ano.

Na Escola Estadual Augusto Montenegro, no bairro do Telégrafo, em Belém, o estudante Arlindo Nascimento, do 7º ano do Ensino Fundamental, conta que as férias foram ótimas e voltar à rotina na escola também é bom. “Gostei das férias e também dessa quebra de padrão em retornar agora. Está sendo diferente e é bom mudar. Para mim, tudo o que já tem aqui na escola é bom, a convivência com meus colegas, com todos da turma, professores, e eu quero que esse segundo semestre continue assim”, disse.

Já na Escola Estadual Vera Simplício, também no bairro do Telégrafo, o professor Jorge Vieira destaca que a comunidade escolar chega com foco e determinação para este segundo semestre letivo. “Retornamos de férias atípicas e estamos prontos para o segundo semestre, aptos e focados na nossa prova Saeb, determinados a alcançar muito mais do que o nosso próprio objetivo, porque nossos alunos têm potencial, a escola tem qualidade, tem recursos e nós estamos aqui para isso, para fazer a diferença e fazer cada vez melhor”, frisou o educador.

Em Ananindeua, estudantes da Escola Estadual Professora Isabel Amazonas, no bairro do Distrito Industrial, chegaram cheios de expectativa. “Minha expectativa para esse segundo semestre é boa. Nós queremos alcançar bons resultados nas provas e espero que a gente consiga cumprir todas as nossas metas para este ano. Estamos nos dedicando para isso”, afirmou a estudante do 7º ano do ensino fundamental, Jhoranna Avelar.

“Nesta manhã reiniciamos as nossas atividades educativas e as expectativas são as melhores possíveis para esse segundo semestre. Já demos continuidade à preparação para a prova do Saeb que vai acontecer em outubro, a COP 30 está aí na porta também. Então a nossa expectativa para o semestre é grande, pelo número de atividades que nós temos e estamos todos com o mesmo objetivo”, comentou a diretora Sandra Prado da Escola Estadual Professora Isabel Amazonas.

Segundo período de férias – O segundo período de férias da rede estadual em Belém, Ananindeua e Marituba acontecerá entre os dias 5 e 21 de novembro. A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) destaca que o calendário escolar de 2025 se encerrará no dia 18 de dezembro para todos os quase 500 mil estudantes da rede pública paraense.

