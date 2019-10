Mais de 170 kg de drogas foram apreendidos em Juruti desde janeiro, apontam dados da PM

Grande apreensão de drogas aconteceu na quarta-feira (16), quando 8,5 kg de maconha foram encontrados dentro de uma bagagem de viagem — Foto: Polícia Militar de Juruti/Divulgação

Na quarta-feira (16) uma mulher foi presa em flagrante transportando quase 9 kg de maconha ‘Skunk’ na bagagem de viagem.

Desde janeiro deste ano, as Polícias Militar e Civil de Juruti, no oeste do Pará, têm intensificado os trabalhos de combate ao tráfico de drogas no município, com operações dentro da cidade e também nos rios. De janeiro até este mês, mais de 170 kg de drogas já foram apreendidos nas ações policiais, segundo a PM.

Na quarta-feira (16), uma mulher identificada como Lívia de Freitas Maciel foi presa em flagrante transportando 8,5 kg de maconha “Skunk”, droga conhecida como “super-maconha”.

Um levantamento realizado pelo Setor de Inteligência da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) direcionou os militares da unidade à mulher, suspeita de comercializar entorpecentes no município. Ela chegou a Juruti por volta das 15h do dia da prisão, desembarcando no porto hidroviário, de onde seguiu até a rodoviária para realizar novo percurso.



Lívia de Freitas Maciel foi presa em flagrante pela PM de Juruti — Foto: Polícia Militar de Juruti/Divulgação

Durante o trajeto da suspeita até a rodoviária, os policiais fizeram a abordagem, na Travessa Padre João Braz, no bairro Centro. Durante o procedimento de revista pessoal, os policiais encontraram na bagagem os tabletes de maconha.

Lívia Maciel foi presa em flagrante e conduzida para a Unidade Integrada ParaPaz (UIPP) do município de Juruti, para a realização dos procedimentos administrativos de responsabilidade da Polícia Civil do Estado. O material apreendido também foi apresentado.

“A quantidade apreendida desde o início do ano até hoje é resultado de um trabalho intenso, realizado em conjunto por todos os nossos policiais que, diuturnamente, realizam abordagens e operações”, destacou o chefe da 1ª Seção da 28ª CIPM, tenente Benedito da Silva Filho.

