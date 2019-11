Mais de 300 televisores são apreendidos durante fiscalização no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a nota fiscal apresentada, o veículo só transportava sucatas, mas ao abrir a carreta foram localizados 239 televisores de 40 polegadas; 63 de 42 polegadas e 46 TVs de 46 polegadas, totalizando 348, e mais 200 compressores de ar condicionado, misturados com a sucata. O valor estimado da mercadoria, que não tinha nota fiscal, é de R$ 934 mil.

O trabalho foi feito por uma equipe de servidores da unidade do Itinga, no município de Dom Eliseu, nordeste paraense. A mercadoria estava em uma carreta vinda de Manaus, no Amazonas, e tinha como destino a cidade de São Paulo.

