Mais de 350 tabletes de drogas são apreendidos durante fiscalização no rio Amazonas, em Óbidos

Mais de 350 tabletes foram apreendidos em Óbidos — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Embarcação com cinco tripulantes, entre eles três peruanos, foi interceptada pela polícia em ação de rotina.

ma grande apreensão de drogas foi realizada na madrugada deste domingo (10) pela Base Candiru, no município de Óbidos, no oeste do Pará. Mais de 350 tabletes de entorpecentes foram encontrados durante uma ação de patrulhamento fluvial feita pelas forças de segurança no rio Amazonas, nas proximidades da cidade.

Segundo informações da Polícia, a abordagem foi feita durante uma ação de rotina, sem que houvesse denúncia prévia. Os agentes suspeitaram da embarcação e decidiram realizar a fiscalização.

Durante a vistoria, a equipe identificou que entre os cinco tripulantes havia três cidadãos peruanos, o que levantou suspeitas. Após investigação inicial, os policiais encontraram a grande quantidade de droga escondida na embarcação.

Os tripulantes foram detidos e devem ser encaminhados à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais. A droga será transportada para Santarém.

Fonte: G1 Santarém/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2025/18:33:27

