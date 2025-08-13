Mais de 450 veículos vão a leilão no Pará na próxima semana

Foto:Reprodução | Carros e motos que estavam parados há meses no pátio da Prefeitura de Belém vão ganhar novos donos.

A 5ª edição do leilão da Segbel acontece nos dias 15 e 16 de agosto, com mais de 450 veículos, entre modelos conservados e sucatas, fabricados de 1993 a 2023.

O evento será totalmente on-line, a partir das 9h, pelo site www.vipleiloes.com.br. Os lotes incluem desde motos simples até carros de passeio, todos apreendidos ou removidos e que não foram reclamados pelos proprietários no prazo legal.

Quem quiser dar uma olhada nos veículos antes de dar o lance pode visitar o pátio onde eles estão guardados, na rodovia Alça Viária, Km 1, 888 – bairro São João, em Marituba. As visitas serão nos dias 13 e 14 de agosto, das 9h às 16h, e é preciso apresentar documento oficial com foto.

O leilão é aberto ao público e qualquer pessoa pode participar. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (11) 3777-5942.

Fonte:debatecarajas /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2025/07:00:13

