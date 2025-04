Mais de 50 quilos de drogas e três fuzis são apreendidos em operação na Grande Belém

Operação em Benevides — Foto: Divulgação – Apreensão faz parte de uma operação conjunta entre a Polícia Civil(PC) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Benevides.

Três fuzis calibre 9 milímetros, fabricados com impressoras 3D e mais de 53 tabletes de drogas do tipo skunk foram apreendidos em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (7), em Benevides, na Região Metropolitana de Belém.

Na operação, dois homens foram presos em flagrante, acusados de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A abordagem ocorreu após um trabalho investigativo que conduziu os policiais até o veículo dos suspeitos.

O automóvel estava adesivado com a identidade visual de uma empresa privada, e os dois ocupantes estavam vestidos com uniformes padronizados, tentando, assim, simular que estavam prestando serviços da companhia e enganar a fiscalização.

No entanto, a estratégia não foi suficiente para enganar as autoridades, que encontraram as armas e as drogas no interior do veículo. Durante a vistoria, as equipes policiais descobriram os fuzis escondidos no interior do veículo, além de mais de 50 quilos de skunk.

Os suspeitos admitiram que a droga havia sido trazida de Roraima (RR) e seria entregue no Ceará (CE). A abordagem foi o desfecho de um trabalho de investigação e monitoramento conjunto realizado pela Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) da PCPA e a PRF, como explicou o delegado Davi Cordeiro, titular da Denarc.

Essa operação é resultado de um trabalho minucioso de inteligência, troca de informações e vigilância estratégica. A ação demonstra que estamos atentos aos deslocamentos do crime organizado e prontos para interceptar rotas de tráfico, mesmo quando há tentativas sofisticadas de disfarce”, explica o diretor da DENARC.

Além das armas e da droga, também foram apreendidos aparelhos celulares, uma antena de transmissão de internet via satélite, o veículo e os uniformes falsificados utilizados pelos suspeitos.

